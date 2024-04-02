Какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанного — перечень
Владимир Зеленский подписал закон о создании электронного военнообязанного кабинета. Стало известно, какие данные собирает электронный реестр.
Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.
Список данных, которые собирает электронный реестр
Предложенный законопроект предполагает создание электронного реестра, который будет собирать личные данные граждан, даже без их согласия. Вот какие данные будут вноситься:
- номера телефонов; адреса электронной почты;
- сведения о владении иностранными языками;
- информация о праве на владение оружием; наличие удостоверения водителя;
- данные о родителях военнообязанного;
- реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН;
- данные о выезде за границу;
- информация о судимости и т.д.
Также важно отметить, что этот законопроект не касается электронных повесток, обсуждаемых в контексте мобилизации.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет.
Ранее мы писали, что нардепы определились с тем, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью, и отклонили предложение по отправке электронных повесток в электронный кабинет.
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