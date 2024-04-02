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Какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанного — перечень

2 апреля 2024 21:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанного — перечень
Украинские военные. Фото: mil.in.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Владимир Зеленский подписал закон о создании электронного военнообязанного кабинета. Стало известно, какие данные собирает электронный реестр.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

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Список данных, которые собирает электронный реестр

Предложенный законопроект предполагает создание электронного реестра, который будет собирать личные данные граждан, даже без их согласия. Вот какие данные будут вноситься:

  • номера телефонов; адреса электронной почты;
  • сведения о владении иностранными языками;
  • информация о праве на владение оружием; наличие удостоверения водителя;
  • данные о родителях военнообязанного;
  • реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН;
  • данные о выезде за границу;
  • информация о судимости и т.д.

Также важно отметить, что этот законопроект не касается электронных повесток, обсуждаемых в контексте мобилизации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет.

Ранее мы писали, что нардепы определились с тем, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью, и отклонили предложение по отправке электронных повесток в электронный кабинет.

Владимир Зеленский
закон
реестр
ТЦК и СП
военнообязанные

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