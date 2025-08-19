Обстріл Полтавської області 19 серпня — у Міненерго повідомили про наслідки

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA

У ніч на 19 серпня армія РФ завдала масованого удару по Полтавщині. Ворог атакував критичну інфраструктуру області крилатими ракетами та безпілотниками.

Про наслідки обстрілу повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики у вівторок, 19 серпня.

Удар по енергетиці на Полтавщині — що відомо

Як повідомили у Міненерго, внаслідок обстрілів на території області виникли масштабні пожежі. Востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі регіону фіксувалися 15 та 21 червня поточного року.

Крім того, під час нічної атаки російську окупати застосували десятки дронів по одному із виробничих об'єктів газотранспортної системи Полтавщини.

Попередньо відомо про пошкодження наземної інфраструктури. Наразі фахівці проводять технічне обстеження обладнання та оцінюють масштаби завданих збитків.

Заява Міненерго. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, під час нічної атаки на Полтавщину під ударом опинився Кременчук — у місті зафіксовані сильні пожежі.

А також вночі армія РФ атакувала Сумщину — пошкоджено понад 34 житлові будинки.