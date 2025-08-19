Обстрел Полтавской области 19 августа — в Минэнерго сообщили о последствиях

В Минэнерго рассказали о энергосистеме Полтавщины после удара РФ
В ночь на 19 августа армия РФ нанесла массированный удар по Полтавщине. Враг атаковал критическую инфраструктуру области крылатыми ракетами и беспилотниками.
О последствиях обстрела сообщили в пресс-службе Министерства энергетики во вторник, 19 августа.
Удар по энергетике на Полтавщине — что известно
Как сообщили в Минэнерго, в результате обстрелов на территории области возникли масштабные пожары. Последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре региона фиксировались 15 и 21 июня текущего года.
Кроме того, во время ночной атаки российские оккупанты применили десятки дронов по одному из производственных объектов газотранспортной системы Полтавщины.
Предварительно известно о повреждении наземной инфраструктуры. Сейчас специалисты проводят техническое обследование оборудования и оценивают масштабы нанесенного ущерба.
Напомним, во время ночной атаки на Полтавщину под ударом оказался Кременчуг — в городе зафиксированы сильные пожары.
А также ночью армия РФ атаковала Сумскую область — повреждены более 34 жилых домов.
