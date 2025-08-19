Видео
Главная Армия В Минэнерго рассказали о энергосистеме Полтавщины после удара РФ

В Минэнерго рассказали о энергосистеме Полтавщины после удара РФ

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 12:20
Обстрел Полтавской области 19 августа — в Минэнерго сообщили о последствиях
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA

В ночь на 19 августа армия РФ нанесла массированный удар по Полтавщине. Враг атаковал критическую инфраструктуру области крылатыми ракетами и беспилотниками.

О последствиях обстрела сообщили в пресс-службе Министерства энергетики во вторник, 19 августа.

Читайте также:

Удар по энергетике на Полтавщине — что известно

Как сообщили в Минэнерго, в результате обстрелов на территории области возникли масштабные пожары. Последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре региона фиксировались 15 и 21 июня текущего года.

Кроме того, во время ночной атаки российские оккупанты применили десятки дронов по одному из производственных объектов газотранспортной системы Полтавщины.

Предварительно известно о повреждении наземной инфраструктуры. Сейчас специалисты проводят техническое обследование оборудования и оценивают масштабы нанесенного ущерба.

Обстріл Полтавщини 19 серпня - наслідки
Заявление Минэнерго. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, во время ночной атаки на Полтавщину под ударом оказался Кременчуг — в городе зафиксированы сильные пожары.

А также ночью армия РФ атаковала Сумскую область — повреждены более 34 жилых домов.

Минэнерго обстрелы Полтавская область критическая инфраструктура война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
