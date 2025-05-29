Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія У Миколаївській області лунають вибухи

У Миколаївській області лунають вибухи

Ua en ru
Дата публікації: 29 травня 2025 10:11
Вибухи в Миколаївській області 29 травня — що відомо
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Миколаївщини

29 травня в Миколаївській області пролунали вибухи. Жителів закликають залишатися в укриттях, адже в регіоні досі діє повітряна тривога.

Про це повідомили моніторингові канали повітряних тривог.

Реклама
Читайте також:

Вибухи в Миколаївській області 29 травня

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про виявлення швидкісної цілі, яка прямувала на Миколаївщину, а також про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

null
Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

У регіоні оголошена повітряна тривога, жителів закликали залишатися в укриттях. Характер вибухів та їх наслідки офіційно ще не підтверджені.

null
Карта повітряних тривог в Україні 29 травня 10:02. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія скинула також сьогодні, 29 травня, п'ять керованих авіабомб на Запорізьку область. Під завалами опинилися люди, є інформація про загиблого

вибух обстріли Миколаївська область війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /