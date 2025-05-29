Вибухи в Миколаївській області 29 травня — що відомо

У Миколаївській області лунають вибухи
29 травня в Миколаївській області пролунали вибухи. Жителів закликають залишатися в укриттях, адже в регіоні досі діє повітряна тривога.
Про це повідомили моніторингові канали повітряних тривог.
Вибухи в Миколаївській області 29 травня
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про виявлення швидкісної цілі, яка прямувала на Миколаївщину, а також про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
У регіоні оголошена повітряна тривога, жителів закликали залишатися в укриттях. Характер вибухів та їх наслідки офіційно ще не підтверджені.
Нагадаємо, Росія скинула також сьогодні, 29 травня, п'ять керованих авіабомб на Запорізьку область. Під завалами опинилися люди, є інформація про загиблого.
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