Вибухи в Миколаївській області 29 травня — що відомо

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Миколаївщини

29 травня в Миколаївській області пролунали вибухи. Жителів закликають залишатися в укриттях, адже в регіоні досі діє повітряна тривога.

Про це повідомили моніторингові канали повітряних тривог.

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Вибухи в Миколаївській області 29 травня

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про виявлення швидкісної цілі, яка прямувала на Миколаївщину, а також про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

У регіоні оголошена повітряна тривога, жителів закликали залишатися в укриттях. Характер вибухів та їх наслідки офіційно ще не підтверджені.

Карта повітряних тривог в Україні 29 травня 10:02. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія скинула також сьогодні, 29 травня, п'ять керованих авіабомб на Запорізьку область. Під завалами опинилися люди, є інформація про загиблого.