Взрывы в Николаевской области 29 мая — что известно

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Николаевской области

29 мая в Николаевской области прогремели взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях, ведь в регионе до сих пор действует воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы воздушных тревог.

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Взрывы в Николаевской области 29 мая

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали об обнаружении скоростной цели, которая направлялась на Николаевщину, а также об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

В регионе объявлена воздушная тревога, жителей призвали оставаться в укрытиях. Характер взрывов и их последствия официально еще не подтверждены.

Карта воздушных тревог в Украине 29 мая 10:02 29 мая. Фото: скриншот

Напомним, Россия сбросила также сегодня, 29 мая, пять управляемых авиабомб на Запорожскую область. Под завалами оказались люди, есть информация о погибшем.