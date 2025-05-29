Взрывы в Николаевской области 29 мая — что известно

В Николаевской области раздаются взрывы
29 мая в Николаевской области прогремели взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях, ведь в регионе до сих пор действует воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые каналы воздушных тревог.
Взрывы в Николаевской области 29 мая
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали об обнаружении скоростной цели, которая направлялась на Николаевщину, а также об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
В регионе объявлена воздушная тревога, жителей призвали оставаться в укрытиях. Характер взрывов и их последствия официально еще не подтверждены.
Напомним, Россия сбросила также сегодня, 29 мая, пять управляемых авиабомб на Запорожскую область. Под завалами оказались люди, есть информация о погибшем.
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