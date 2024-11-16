Вибухи у Миколаєві 16 листопада — чим вдарили росіяни

У Миколаєві пролунали звуки вибухів
Вибухи у Миколаєві зараз, 16 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
Вибухи у Миколаєві
Вибухи у Миколаєві жителі чули близько 19:25. У місті та області лунала повітряна тривога.
За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження у низці областей.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Україну понад 80 ударними дронами та однією ракетою С-300. Сили протиповітряної оборони збили 53 ворожі цілі. Зокрема, окупанти здійснили атаку на Київ — сили ППО знешкодили до 10 дронів.
Читайте Новини.LIVE!