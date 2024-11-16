Вибухи у Миколаєві 16 листопада — чим вдарили росіяни

Вибух. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

Вибухи у Миколаєві зараз, 16 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Миколаєві

Вибухи у Миколаєві жителі чули близько 19:25. У місті та області лунала повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 19:23. Фото: alerts.in.ua

За кілька хвилин до вибухів Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження у низці областей.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Україну понад 80 ударними дронами та однією ракетою С-300. Сили протиповітряної оборони збили 53 ворожі цілі. Зокрема, окупанти здійснили атаку на Київ — сили ППО знешкодили до 10 дронів.