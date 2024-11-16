Війна в Україні — скільки ворожих цілей збили цієї ночі

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом ночі 16 листопада росіяни атакували Україну понад 80 ударними дронами та однією ракетою С-300. Сили протиповітряної оборони збили 53 ворожі цілі.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у Telegram у суботу, 16 листопада.

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Кількість збитих ворожих цілей вночі 16 листопада. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 16 листопада російські війська завдали удару по Харківські області зенітною керованою ракетою С-300. Також росіяни застосували по Україні 83 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, які запускали із районів із районів Курську, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА. Сили ППО працювали у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Зазначається, що внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА були локаційно втраченв у різних регіонах України.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні триває 997 доба повномасштабної російської агресії проти України. Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Також ми писали про те, що вночі 16 листопада російські війська здійснили атаку на Київ — сили ППО знешкодили до 10 дронів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок в Оболонському районі.