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Ночная атака на Украину — в Воздушных силах назвали сбитые цели

16 ноября 2024 10:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — сколько вражеских целей сбили этой ночью
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В ночь 16 ноября россияне атаковали Украину более 80 ударными дронами и одной ракетой С-300. Силы противовоздушной обороны сбили 53 вражеских цели.

Об этом сообщила пресс-служба ВС ВСУ в Telegram в субботу, 16 ноября.

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Ночная атака на Украину 16 ноября

атака 16 ноября
Число сбитых вражеских целей ночью 16 ноября. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 16 ноября российские войска нанесли удар по Харьковской области зенитной управляемой ракетой С-300. Также россияне применили по Украине 83 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, которые запускали из районов из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 53-х вражеских БПЛА. Силы ПВО работали в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что в результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БпЛА были локально потеряны в разных регионах Украины.

атака на Украину 16 ноября
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжаются 997 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.

Также мы писали о том, что ночью 16 ноября российские войска совершили атаку на Киев — силы ПВО обезвредили до 10 дронов. В результате вражеских обстрелов был поврежден жилой дом в Оболонском районе.

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