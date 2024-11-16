Війна в Україні — на фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Facebook

В Україні триває 997 доба повномасштабної російської агресії проти України. Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 16 листопада.

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Ворожа атака 15 листопада

Зазначається, що 15 листопада ворог завдав два ракетних удари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, а також 54 авіаудари, скинувши 102 КАБи. Крім цього, противник здійснив понад 4700 обстрілів, з них 119 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ізюм, Новоплатонівка, Слов’янськ, Ямполівка, Терни, Лиман, Торське, Сіверськ, Різниківка, Дачне, Новодмитрівка, Торецьк, Неліпівка, Петрівка, Валентинівка, Курахове, Андріївка, Велика Новосілка, Степове, Темирівка, Лобкове та Зелене Поле.

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби ЗСУ уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, наземну станцію БпЛА та вежу зв’язку російської армії.

На Харківському напрямку противник здійснив дев'ять спроб штурму позицій українських військових поблизу Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 17 атак окупантів. Сили оборони успішно відбивали ворожі дії біля Колісниківки, Копанок та Надії.

На Лиманському напрямку відбулося 16 атак. Противник намагався прорвати оборону в районах Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

На Сіверському напрямку сталося два боєзіткнення поблизу Верхньокам'янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації окупанти провели дев'ять штурмів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські війська відбили 38 штурмових і наступальних дій РФ у районах Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Петрівки та Пустинки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника. Росіяни намагалися просунутися вперед у районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів у районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки, активно використовуючи для ударів по позиціях ЗСУ штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку зафіксовано одну атаку в бік Новоандріївки, яка завершилася безуспішно для окупантів.

На Придніпровському напрямку російські війська п'ять разів намагалися витіснити наші підрозділи, але зазнали жорсткої відсічі та втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог активно застосовує артилерію та авіацію для обстрілів українських населених пунктів.

Курська операція

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 30 ворожих атак на Курському напрямку.



"Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби втрати російських загарбників становили 1650 осіб. Також ЗСУ знешкодили вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони знищили ворожий десант, який 13 листопада прорвався у місто Куп'янськ Харківської області.

Раніше ми писали про те, що більшість з 10 тисяч північнокорейських військових зі сходу Росії перекинули на захід Курської області.