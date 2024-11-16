Война в Украине — на фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Facebook

В Украине продолжаются 997 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 16 ноября.

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Вражеская атака 15 ноября

Отмечается, что 15 ноября враг нанес два ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, а также 54 авиаудара, сбросив 102 КАБа. Кроме этого, противник совершил более 4700 обстрелов, из них 119 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Изюм, Новоплатоновка, Славянск, Ямполовка, Терны, Лиман, Торское, Северск, Резниковка, Дачное, Новодмитровка, Торецк, Нелиповка, Петровка, Валентиновка, Курахово, Андреевка, Великая Новоселка, Степное, Темировка, Лобково и Зеленое Поле.

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки ВСУ поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, наземную станцию БпЛА и башню связи российской армии.

На Харьковском направлении противник совершил девять попыток штурма позиций украинских военных вблизи Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 17 атак оккупантов. Силы обороны успешно отражали вражеские действия у Колесниковки, Копанок и Надежды.

На Лиманском направлении произошло 16 атак. Противник пытался прорвать оборону в районах Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении произошло два боестолкновения вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в районе Белой Горы.

На Торецком направлении при поддержке авиации оккупанты провели девять штурмов неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские войска отбили 38 штурмовых и наступательных действий РФ в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Петровки и Пустынки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника. Россияне пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении враг совершил семь штурмов в районах Трудового, Ровнополя и Новодаровки, активно используя для ударов по позициям ВСУ штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении зафиксирована одна атака в сторону Новоандреевки, которая завершилась безуспешно для оккупантов.

На Приднепровском направлении российские войска пять раз пытались вытеснить наши подразделения, но получили жесткий отпор и потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг активно применяет артиллерию и авиацию для обстрелов украинских населенных пунктов.

Курская операция

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 30 вражеских атак на Курском направлении.

"Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также ВСУ обезвредили восемь танков, 26 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 28 БпЛА оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники оккупантов.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны уничтожили вражеский десант,который 13 ноября прорвался у города Купянск Харьковской области.

Ранее мы писали о том, что большинство из 10 тысяч северокорейских военных с востока России были переброшены на запад Курской области.