Взрывы в Николаеве 16 ноября — чем ударили россияне

В Николаеве раздались звуки взрывов
Взрывы в Николаеве сейчас, 16 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Была угроза применения баллистического вооружения с юга.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.
Взрывы в Николаеве
Взрывы в Николаеве жители слышали около 19:25. В городе и области звучала воздушная тревога.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения в ряде областей.
Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Украину свыше 80 ударных дронов и одной ракеты С-300. Силы противовоздушной обороны сбили 53 вражеских цели. В частности, оккупанты совершили атаку на Киев — силы ПВО обезвредили до 10 дронов.
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