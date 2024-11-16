Взрывы в Николаеве 16 ноября — чем ударили россияне

Взрыв. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрывы в Николаеве сейчас, 16 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Была угроза применения баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

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Взрывы в Николаеве

Взрывы в Николаеве жители слышали около 19:25. В городе и области звучала воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:23. Фото: alerts.in.ua

За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения в ряде областей.

Сообщения Воздушных сил в Telegram

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Украину свыше 80 ударных дронов и одной ракеты С-300. Силы противовоздушной обороны сбили 53 вражеских цели. В частности, оккупанты совершили атаку на Киев — силы ПВО обезвредили до 10 дронов.