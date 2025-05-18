Вибухи у Миколаєві 18 травня — чим атакують росіяни

У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Вибухи у Миколаєві пролунали ввечері, 18 травня. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Миколаєві
Вибухи у Миколаєві пролунали близько 22:25. В області не вмикали сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ також на повідомляли про загрозу удару для Миколаївської області. Було лише повідомлення про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у повідомленні.
Раніше ми писали, що 18 травня російські війська здійснили удар по Херсону. В місті пошкоджено залізничний вокзал.
Також ми повідомляли, що окупанти обстріляли сім населених пунктів Харківської області.
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