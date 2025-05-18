Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія У Миколаєві пролунали потужні вибухи

У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Ua en ru
Дата публікації: 18 травня 2025 22:28
Вибухи у Миколаєві 18 травня — чим атакують росіяни
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: RINA/Kurir

Вибухи у Миколаєві пролунали ввечері, 18 травня. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Миколаєві

Вибухи у Миколаєві пролунали близько 22:25. В області не вмикали сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ також на повідомляли про загрозу удару для Миколаївської області. Було лише повідомлення про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у повідомленні.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог станом на 21:29 18 травня. Фото: alerts.in.ua

Раніше ми писали, що 18 травня російські війська здійснили удар по Херсону. В місті пошкоджено залізничний вокзал.

Також ми повідомляли, що окупанти обстріляли сім населених пунктів Харківської області.

вибух Миколаїв обстріли війна в Україні війна
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /