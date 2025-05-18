Вибухи у Миколаєві 18 травня — чим атакують росіяни

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: RINA/Kurir

Вибухи у Миколаєві пролунали ввечері, 18 травня. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Миколаєві

Вибухи у Миколаєві пролунали близько 22:25. В області не вмикали сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ також на повідомляли про загрозу удару для Миколаївської області. Було лише повідомлення про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 21:29 18 травня. Фото: alerts.in.ua

Раніше ми писали, що 18 травня російські війська здійснили удар по Херсону. В місті пошкоджено залізничний вокзал.

Також ми повідомляли, що окупанти обстріляли сім населених пунктів Харківської області.