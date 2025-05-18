Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия В Николаеве прогремели мощные взрывы

В Николаеве прогремели мощные взрывы

Ua en ru
Дата публикации 18 мая 2025 22:28
Взрывы в Николаеве 18 мая — чем атакуют россияне
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: RINA/Kurir

Взрывы в Николаеве прогремели вечером, 18 мая. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Николаеве

Взрывы в Николаеве прогремели около 22:25. В области не включали сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ также на сообщали об угрозе удара для Николаевской области. Было лишь сообщение об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорилось в сообщении.

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:29 18 мая. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы писали, что 18 мая российские войска совершили удар по Херсону. В городе поврежден железнодорожный вокзал.

Также мы сообщали, что оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области.

взрыв Николаев обстрелы война в Украине війна
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /