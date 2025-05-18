Взрывы в Николаеве 18 мая — чем атакуют россияне

В Николаеве прогремели мощные взрывы
Взрывы в Николаеве прогремели вечером, 18 мая. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Николаеве
Взрывы в Николаеве прогремели около 22:25. В области не включали сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ также на сообщали об угрозе удара для Николаевской области. Было лишь сообщение об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорилось в сообщении.
Ранее мы писали, что 18 мая российские войска совершили удар по Херсону. В городе поврежден железнодорожный вокзал.
Также мы сообщали, что оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области.
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