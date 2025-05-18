Взрывы в Николаеве 18 мая — чем атакуют россияне

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: RINA/Kurir

Взрывы в Николаеве прогремели вечером, 18 мая. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Николаеве

Взрывы в Николаеве прогремели около 22:25. В области не включали сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ также на сообщали об угрозе удара для Николаевской области. Было лишь сообщение об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорилось в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:29 18 мая. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы писали, что 18 мая российские войска совершили удар по Херсону. В городе поврежден железнодорожный вокзал.

Также мы сообщали, что оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области.