Вибухи у Миколаєві 4 травня — чим вдарили росіяни

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Миколаєві зараз, 4 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Зафіксовано російський безпілотник, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Миколаєві

Вибухи у Миколаєві пролунали близько 11:35. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого розвідувального БпЛА у Миколаївській області.

"Залучено засоби для його збиття", — йшлося у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну. Запустили понад сотню дронів. Вибухи лунали у Києві та інших містах України.