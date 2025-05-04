Вибухи у Миколаєві 4 травня — чим вдарили росіяни

У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Вибухи у Миколаєві зараз, 4 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Зафіксовано російський безпілотник, працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Миколаєві
Вибухи у Миколаєві пролунали близько 11:35. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого розвідувального БпЛА у Миколаївській області.
"Залучено засоби для його збиття", — йшлося у повідомленні військових.
Нагадаємо, у ніч проти 4 травня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну. Запустили понад сотню дронів. Вибухи лунали у Києві та інших містах України.
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