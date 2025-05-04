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В Николаеве прогремели мощные взрывы

4 мая 2025 11:43
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Николаеве 4 мая - чем ударили россияне
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Николаеве сейчас, 4 мая, прозвучали во время воздушной тревоги. Зафиксирован российский беспилотник, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Николаеве

Взрывы в Николаеве прогремели около 11:35. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеского разведывательного БПЛА в Николаевской области.

"Привлечены средства для его сбивания", — говорилось в сообщении военных.

Повітряні сили зсу вибухи у Миколаєві
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, в ночь на 4 мая российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину. Запустили более сотни дронов. Взрывы раздавались в Киеве и других городах Украины.

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