Взрывы в Николаеве 4 мая - чем ударили россияне

В Николаеве прогремели мощные взрывы
Взрывы в Николаеве сейчас, 4 мая, прозвучали во время воздушной тревоги. Зафиксирован российский беспилотник, работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Николаеве
Взрывы в Николаеве прогремели около 11:35. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеского разведывательного БПЛА в Николаевской области.
"Привлечены средства для его сбивания", — говорилось в сообщении военных.
Напомним, в ночь на 4 мая российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину. Запустили более сотни дронов. Взрывы раздавались в Киеве и других городах Украины.
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