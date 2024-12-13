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У мережі з'явилася карта запуску ракет РФ — куди летіли цілі

13 грудня 2024 12:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масований ракетний удар 13 грудня — карта польоту ракет
Політ ракети. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Україні триває ліквідація наслідків ракетного масованого удару, який Росія завдала вранці, 13 грудня. У мережі опублікували схематичну карту польотів повітряних ворожих цілей.

Карту опублікували у соцмережах.

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Схема польотів ракет РФ над Україною
Куди летіли російські ракети. Фото: t.me/radnykukr

Сьогодні, 13 грудня, Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по території України. Згідно з аналізом приблизного руху повітряних цілей, ворог використав широкий спектр озброєння, включаючи крилаті ракети, ударні безпілотники, аеробалістичні ракети та інші засоби.

Ракети та дрони були запущені з різних регіонів Росії, включаючи аеродроми в Міллєрово, Єйську, та Приморсько-Ахтарську. Основними цілями агресора стали критичні об’єкти на території України, зокрема енергетична інфраструктура, розташована у центральних та західних областях країни.

Атаку здійснювали різними типами ракет, включаючи:

  • Х-22;
  • Х-59/69;
  • "Калібр";
  • Х-101/55СМ;
  • ударні безпілотники;
  • балістичні ракети, включаючи "Кинджал".

Значна частина цілей пройшла через центральну частину країни, охоплюючи такі міста, як Житомир, Вінниця, Кропивницький, Івано-Франівськ та Львів. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити значну кількість ракет та дронів, проте точна інформація щодо влучань та наслідків наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Повітряних силах України відповіли, чим Росія атакувала Україну. Там випустили 287 різноманітних повітряних цілей.

Президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів із закликом запровадити нові санкції проти Росії, оскільки та досі має всі можливості для виготовлення зброї та атак по Україні. 

Тим часом в Укренерго ввели оновлені графіки відключення світла через пошкодження в енергосистемі України.

Україна ракети війна в Україні Росія ракетний удар

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