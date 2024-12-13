Массированный ракетный удар 13 декабря — карта полета ракет

Полет ракеты. Фото: росСМИ

В Украине продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара, который Россия нанесла утром, 13 декабря. В сетях была опубликована схематическая карта полетов воздушных враждебных целей.

Карту опубликовали в соцсетях.

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Куда летели русские ракеты. Фото: t.me/radnykukr

Сегодня, 13 декабря, Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Согласно анализу приблизительного движения воздушных целей, враг использовал широкий спектр вооружений, включая крылатые ракеты, ударные беспилотники, аэробалистические ракеты и другие средства.

Ракеты и дроны были запущены из разных регионов России, включая аэродромы в Миллерово, Ейске и Приморско-Ахтарске. Основными целями агрессора стали критические объекты на территории Украины, в частности, энергетическая инфраструктура, расположенная в центральных и западных областях страны.

Атаку осуществляли разными типами ракет, включая:

Х-22;

Х-59/69;

"Калибр";

Х-101/55СМ;

ударные беспилотники;

баллистические ракеты, включая "Кинжал".

Значительная часть целей прошла через центральную часть страны, охватывая такие города как Житомир, Винница, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Львов. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить значительное количество ракет и дронов, однако точная информация по попаданиям и последствиям уточняется.

Напомним, в воздушных силах Украины ответили, чем Россия атаковала Украину. Там выпустили 287 разнообразных воздушных целей.

Президент Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом ввести новые санкции против России, поскольку до сих пор имеет все возможности для изготовления оружия и атак по Украине.

Тем временем в Укрэнерго ввели обновленные графики отключения света из-за повреждений в энергосистеме Украины.