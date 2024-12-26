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У мережі показали кадри перших хвилин після удару по Кривому Рогу

26 грудня 2024 15:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Ракетний удар по Кривому Рогу — у мережі з'явилося відео
Розбір завалів у Кривому Розі. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у вівторок, 24 грудня, завдали ракетного удару по житловому багатоквартирному будинку у Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та 17 поранені.

Кадри перших хвилин після атаки балістикою оприлюднив місцевий Telegram-канал у четвер, 26 грудня.

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За даними керівника МВА Олександра Вілкула, до ліквідації наслідків ракетного удару по будинку в Кривому Розі були задіяні всі необхідні служби, 15 бригад комунальників та 14 одиниць техніки.

Він зазначив, що з 17 постраждалих 11 було направлено до лікарень міста: дві дівчинки, дві жінки та чоловік перебувають у важкому стані, інші — середньої тяжкості. Медики надають всім їм усю необхідну допомогу.

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Роботи на місці удару. Фото: Telegram/Олександр Вілкул
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Роботи на місці удару. Фото: Telegram/Олександр Вілкул
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Роботи на місці удару. Фото: Telegram/Олександр Вілкул

27 грудня у місті буде оголошено день жалоби через ракетний удар 24 грудня.

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Скриншот допису Вілкула

Нагадаємо, росіяни атакували Кривий Ріг, ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок. Люди опинилися під завалами.

Внаслідок атаки у чотириповерховому житловому будинку було зруйновано під'їзд — з 1 по 4 поверхи. Також пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.

Кривий Ріг війна в Україні атака ракетний удар Нацполіція

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