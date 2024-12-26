Ракетный удар по Кривому Рогу – в сети появилось видео

Разбор завалов в Кривом Роге. Фото: Нацполиция

Российские войска во вторник, 24 декабря, нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге Днепропетровской области В результате обстрела погиб один человек и 17 ранены.

Кадры первых минут после атаки баллистики обнародовал местный Telegram-канал в четверг, 26 декабря.

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По данным главы ГВА Александра Вилкула, к ликвидации последствий ракетного удара по дому в Кривом Роге были задействованы все необходимые службы, 15 бригад коммунальщиков и 14 единиц техники.

Он отметил, что из 17 пострадавших 11 были направлены в больницы города: две девочки, две женщины и мужчина находятся в тяжелом состоянии, другие — средней тяжести. Медики оказывают всем им всю необходимую помощь.

Работы на месте удара Фото: Telegram/Александр Вилкул

Работы на месте удара Фото: Telegram/Александр Вилкул

Работы на месте удара Фото: Telegram/Александр Вилкул

27 декабря в городе будет объявлен день траура из-за ракетного удара 24 декабря.

Скриншот поста Вилкула

Напомним, россияне атаковали Кривой Рог, ракета попала в жилой многоэтажный дом.

В результате атаки в четырехэтажном жилом доме был разрушен подъезд — с 1 по 4 этажа. Также повреждены 9 магазинов и более 20 автомобилей.