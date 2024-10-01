В Мелітополі вдалося знищити автомобіль з окупантами — у ГУР повідомили деталі

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 1 жовтня, лунали потужні вибухи. Відомо, що було знищено російський ВАЗ із загарбниками.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

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Знищення автомобіля з окупантами у Мелітополі

"1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110", — йдеться у повідомленні.

У салоні авто перебувало троє солдатів російської окупаційної армії.

Українські підпільники під керівництвом ГУР провели операцію зі знищення окупантів, які брали участь у жорстоких діях проти місцевого населення, влаштувавши їм мінну пастку.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Раніше голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна.