В Мелітополі вдалося знищити автомобіль з окупантами — у ГУР повідомили деталі

У Мелітополі знищили автомобіль ВАЗ із трьома окупантами — деталі від ГУР
У тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 1 жовтня, лунали потужні вибухи. Відомо, що було знищено російський ВАЗ із загарбниками.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.
Знищення автомобіля з окупантами у Мелітополі
"1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110", — йдеться у повідомленні.
У салоні авто перебувало троє солдатів російської окупаційної армії.
Українські підпільники під керівництвом ГУР провели операцію зі знищення окупантів, які брали участь у жорстоких діях проти місцевого населення, влаштувавши їм мінну пастку.
Нагадаємо, на Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.
Раніше голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна.
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