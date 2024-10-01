В Мелитополе удалось уничтожить автомобиль с оккупантами — в ГУР сообщили детали

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 1 октября, раздавались мощные взрывы. Известно, что был уничтожен российский ВАЗ с захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

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"1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110", — говорится в сообщении.

В салоне авто находились трое солдат российской оккупационной армии.

Украинские подпольщики под руководством ГУР провели операцию по уничтожению оккупантов, которые участвовали в жестоких действиях против местного населения, устроив им минную ловушку.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности российских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики убегают с занимаемых позиций.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина.