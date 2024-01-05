У Львові військовому з Харкова встановили біонічний протез — він хоче повернутися на фронт

Військовий Сергій Шикун з протезом. Фото: ЛМР

У Львові захисник з Харкова Сергій Шикун, який втратив руку на війні, отримав біонічний протез. Після цього він хоче повернутися на фронт, щоб захищати Україну.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Як відомо, одразу на початку війни Сергій Шикун долучився до спецпідрозділу Головного управління розвідки "Кракен", де став сапером. Поранення він отримав у травні 2023 року, де й втратив руку.

"Важкопораненого воїна доправили в госпіталь Харкова, де медики стабілізували стан пацієнта та провели первинні оперативні втручання. Сергій каже, що сил тоді йому додавала думка про брата", — йдеться у повідомленні.

Військовий Сергій Шикун з протезом. Фото: ЛМР

Незабаром для подальшого лікування його доправили до Львова в центр Незламні. Там його прооперували та підібрали протез спеціально та умовах, щоб військовий міг повернутися на службу. Для цього йому встановили біонічний протез.

"За два місяці занять із фізичними та ерготерапевтами Сергій майже повністю відновився. Він уже доволі вправно володіє протезом та може виконувати будь-які завдання з дрібної моторики. Після реабілітації захисник планує продовжити служити українському народові", — кажуть лікарі.

Нагадаємо, з 1 січня була створена нова гаряча лінія для допомоги військовим та їхнім сім'ям. Відтепер, можна звертатися за коротким номером 1512.