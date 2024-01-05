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Як військовим ЗСУ та їх сім'ям швидко отримати допомогу — нова гаряча лінія

5 січня 2024 05:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Військові ЗСУ можуть швидко отримати допомогу — запрацювала нова лінія
Українська військовослужбовиця на фронті. Фото: Associated Press
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні триває повномасштабна війна. Багато військовослужбовців та їх родини опиняються в надзвичайно складних життєвих умовах та стикаються з викликами, які не можуть подолати самотужки. Саме тому була створена нова гаряча лінія, яка запрацювала з 1 січня 2024 року. 

Про це повідомило Міністерство оборони України

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Нова гаряча лінія для допомоги військовим та їх сім'ям

Зазначається, що відтепер захисники та захисниці, їх родини можуть звертатися за коротким номером 1512.

Наразі гаряча лінія доступна для користувачів усіх національних операторів, окрім "Київстару", у звʼязку з технічними налаштуваннями, які обіцяють виправити найближчим часом.

За цим коротким номером можна отримати консультацію або відповіді на свої запитання. Звертатися можуть і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані, до прикладу, через те, що близьку людину у війську направляють у гарячу точку.  

"Для уряду та Міноборони є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку, адже йдеться про розв’язання проблем наших захисників та захисниць. Відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Що ще важливо знати 

Попри створення нової гарячої лінії, продовжує працювати у звичайному режимі номер гарячої лінії Міноборони 0-800-500-442. Він доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

Раніше ми повідомляли, які документи мають бути в родинах військових обов'язково. 

Нагадаємо, ми писали, як діяти та куди звертатися, якщо військовий потрапив у полон. 

Також ми інформували, що психологи дали поради, як правильно підтримати того, у кого близька людина воює на фронті.

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