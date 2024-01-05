Військові ЗСУ можуть швидко отримати допомогу — запрацювала нова лінія

Українська військовослужбовиця на фронті. Фото: Associated Press

В Україні триває повномасштабна війна. Багато військовослужбовців та їх родини опиняються в надзвичайно складних життєвих умовах та стикаються з викликами, які не можуть подолати самотужки. Саме тому була створена нова гаряча лінія, яка запрацювала з 1 січня 2024 року.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Зазначається, що відтепер захисники та захисниці, їх родини можуть звертатися за коротким номером 1512.

Наразі гаряча лінія доступна для користувачів усіх національних операторів, окрім "Київстару", у звʼязку з технічними налаштуваннями, які обіцяють виправити найближчим часом.

За цим коротким номером можна отримати консультацію або відповіді на свої запитання. Звертатися можуть і ті, хто перебуває у тяжкому психологічному стані, до прикладу, через те, що близьку людину у війську направляють у гарячу точку.

"Для уряду та Міноборони є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку, адже йдеться про розв’язання проблем наших захисників та захисниць. Відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Що ще важливо знати

Попри створення нової гарячої лінії, продовжує працювати у звичайному режимі номер гарячої лінії Міноборони 0-800-500-442. Він доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

Раніше ми повідомляли, які документи мають бути в родинах військових обов'язково.

Нагадаємо, ми писали, як діяти та куди звертатися, якщо військовий потрапив у полон.

Також ми інформували, що психологи дали поради, як правильно підтримати того, у кого близька людина воює на фронті.