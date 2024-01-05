Военные ВСУ могут быстро получить помощь — заработала новая линия

Украинская военнослужащая на фронте. Фото: Associated Press

В Украине идет полномасштабная война. Многие военнослужащие и их семьи оказываются в чрезвычайно сложных жизненных условиях и сталкиваются с вызовами, с которыми не могут справиться самостоятельно. Именно поэтому была создана новая горячая линия, заработавшая с 1 января 2024 года.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Новая горячая линия для помощи военным и их семьям

Отмечается, что теперь защитники и защитницы, их семьи могут обращаться за коротким номером 1512.

Пока горячая линия доступна для пользователей всех национальных операторов, кроме "Киевстара", в связи с техническими настройками, которые обещают исправить в ближайшее время.

По этому короткому номеру можно получить консультацию или ответы на свои вопросы. Обращаться могут и те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии, например, потому, что близкого человека в армии направляют в горячую точку.

"Для правительства и Минобороны очень важно предоставить максимально качественные услуги и поддержку, ведь речь идет о решении проблем наших защитников и защитниц. Отвечать на запросы будут лучшие специалисты правительственного контактного центра, среди них и психологи, которые смогут оказать необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Что еще важно знать

Несмотря на создание новой горячей линии, продолжает работать в обычном режиме номер горячей линии Минобороны 0-800-500-442. Он доступен пользователям всех операторов мобильной связи.

Ранее мы сообщали, какие документы должны быть в семьях военных.

Напомним, мы писали, как действовать и куда обращаться, если военный попал в плен.

Также мы информировали, что психологи дали советы, как правильно поддержать того, у кого близкий человек воюет на фронте.