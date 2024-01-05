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Во Львове военному из Харькова установили бионический протез — он хочет вернуться на фронт

5 января 2024 14:06
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Во Львове военному из Харькова установили бионический протез — он хочет вернуться на фронт
Военный Сергей Шикун с протезом. Фото: ЛГС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове защитник из Харькова Сергей Шикун, потерявший руку на войне, получил бионический протез. После этого он хочет вернуться на фронт, чтобы защищать Украину.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Что известно о воине

Как известно, сразу в начале войны Сергей Шикун принял участие в спецподразделении Главного управления разведки "Кракен", где стал сапером. Ранение он получил в мае 2023 года, когда и потерял руку.

"Тяжелораненого воина доставили в госпиталь Харькова, где медики стабилизировали состояние пациента и провели первичные оперативные вмешательства. Сергей говорит, что сил тогда ему придавало мысли о брате", — говорится в сообщении.

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Военный Сергей Шикун с протезом. Фото: ЛГС

Вскоре для дальнейшего лечения его доставили во Львов в центр "Незламні". Там его прооперировали и подобрали протез специально с условием, чтобы военный мог вернуться на службу. Для этого ему установили бионический протез.

"За два месяца занятий с физическими и эрготерапевтами Сергей почти полностью восстановился. Он уже достаточно умело владеет протезом и может выполнять любые задачи по мелкой моторике. После реабилитации защитник планирует продолжить служить украинскому народу", — говорят врачи.

Напомним, с 1 января была создана новая горячая линия для помощи военным и их семьям. Теперь можно обращаться по короткому номеру 1512.

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