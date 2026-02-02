У Львові суд звільнив від покарання військовослужбовця, що пішов у СЗЧ

Судове засідання. Ілюстративне фото: freepik

У Львові суд звільнив від покарання військовослужбовця, обвинуваченого у самовільному залишенні місця служби. Відтак, кримінальне провадження закрито.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Львова.

Реклама

Читайте також:

Пішов у СЗЧ — чому суд звільнив військового від покарання

Отже, Шевченківський районний суд міста Львова, розглянувши справу старшого солдата щодо СЗЧ закрив кримінальне провадження.

За даними суду, обвинувачений підлягав суворому покаранню за порушення військової дисципліни. Проте прокурор подав клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У судовому рішенні зазначається, що в січні 2024 року старший солдат без дозволу командування та без наявності поважних причин залишив розташування підрозділу. Період відсутності перевищував мінімальний строк, з якого такі дії підпадають під кримінальну відповідальність.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як тривале ухилення від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, що законодавством віднесено до категорії особливо небезпечних порушень встановленого порядку несення служби.

За таких обставин кримінальне провадження могло завершитися постановленням обвинувального вироку з призначенням суворого покарання. Проте у цій справі застосування іншої норми Кримінального кодексу, введеної під час дії воєнного стану, суттєво змінило правову оцінку та перспективу провадження.

Під час судового засідання обвинувачений просив задовольнити клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, а провадження у справі закрити, оскільки він висловив бажання повернутися до військової частини Національної гвардії України.

Зрештою суд постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, зобов`язати старшого солдата невідкладно прибути до військової частини Національної гвардії України для продовження проходження військової служби.

Також суд зобов`язав командира військової частини — забезпечити продовження проходження військової служби старшим солдатом.

Нещодавно ми інформували, що вирішив суд стосовно офіцера на Полтавщині, який тричі скоював СЗЧ.

Раніше український військовий назвав ключові причини, чому воїни ЗСУ часто самовільно залишають частину.