Во Львове суд освободил от наказания военнослужащего, который ушел в СОЧ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: freepik

Во Львове суд освободил от наказания военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении места службы. Следовательно, уголовное производство закрыто.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова.

Ушел в СОЧ — почему суд освободил военного от наказания

Итак, Шевченковский районный суд города Львова, рассмотрев дело старшего солдата по СОЧ, закрыл уголовное производство.

По данным суда, обвиняемый подлежал строгому наказанию за нарушение военной дисциплины. Однако прокурор подал ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности.

В судебном решении отмечается, что в январе 2024 года старший солдат без разрешения командования и без наличия уважительных причин покинул расположение подразделения. Период отсутствия превышал минимальный срок, с которого такие действия подпадают под уголовную ответственность.

Действия обвиняемого квалифицированы как длительное уклонение от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, что законодательством отнесено к категории особо опасных нарушений установленного порядка несения службы.

При таких обстоятельствах уголовное производство могло завершиться вынесением обвинительного приговора с назначением сурового наказания. Однако в этом деле применение другой нормы Уголовного кодекса, введенной во время действия военного положения, существенно изменило правовую оценку и перспективу производства.

Во время судебного заседания обвиняемый просил удовлетворить ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности, а производство по делу закрыть, поскольку он выразил желание вернуться в воинскую часть Национальной гвардии Украины.

В итоге суд постановил освободить обвиняемого от уголовной ответственности, обязать старшего солдата безотлагательно прибыть в воинскую часть Национальной гвардии Украины для продолжения прохождения военной службы.

Также суд обязал командира воинской части — обеспечить продолжение прохождения военной службы старшим солдатом.

