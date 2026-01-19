Военные часто уходят в СОЧ — известны главные причины

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Украинские военные часто самовольно покидают часть, поскольку долго не имеют отдыха. На это также влияет длительная разлука с родными людьми.

Об этом заявил старший солдат 54 ОМБр самоходного артиллерийского дивизиона Роман Капинус с позывным "Лютый" в эфире Ранок.LIVE 19 января.

Почему военные идут в СЗЧ

Капинус рассказал, что на состояние бойцов также влияют переживания за свои семьи, которые остаются в тылу во время обстрелов, перебоев с электричеством и теплоснабжением. Кроме того, главной причиной того, что военные идут в СОЧ является отсутствие надлежащего отдыха, поэтому мотивировать их нужно именно этим.

"Надо давать больше отдыха ребятам, чтобы они могли увидеться с семьей или еще что-то для того, чтобы у них было все хорошо.[...] У ребят бывает, срывают немного нервы, и они убегают. Надо их возвращать", — подчеркнул "Лютый".

Напомним, ранее Сырский объяснил, куда попадают военные из СОЧ. По его словам, есть несколько вариантов.

Также известно, что в Верховной Раде готовят законопроект по СОЧ. Народные избранники планируют поощрить мотивацию людей в армию.