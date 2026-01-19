Військові часто йдуть в СЗЧ — відомі головні причини

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Українські військові часто самовільно залишають частину, оскільки довго не мають відпочинку. На це також впливає тривала розлука з рідними людьми.

Про це заявив старший солдат 54 ОМБр самохідного артилерійського дивізіону Роман Капінус із позивним "Лютий" в ефірі Ранок.LIVE 19 січня.

Чому військові йдуть в СЗЧ

Капінус розповів, що на стан бійців також впливають переживання за свої родини, які залишаються в тилу під час обстрілів, перебоїв з електрикою та теплопостачанням. Крім того, головною причиною того, що військові йдуть в СЗЧ є відсутність належного відпочинку, тому мотивувати їх потрібно саме цим.

"Треба давати більше відпочинку хлопцям, щоб вони могли побачитися з родиною або ще щось для того, щоб в них було все добре.[…] У хлопців буває, зривають трохи нерви, і вони втікають. Треба їх повертати", — наголосив "Лютий".

