Україна
Чому бійці йдуть в СЗЧ — військовий назвав головні причини

Чому бійці йдуть в СЗЧ — військовий назвав головні причини

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 14:58
Військові часто йдуть в СЗЧ — відомі головні причини
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Українські військові часто самовільно залишають частину, оскільки довго не мають відпочинку. На це також впливає тривала розлука з рідними людьми.

Про це заявив старший солдат 54 ОМБр самохідного артилерійського дивізіону Роман Капінус із позивним "Лютий" в ефірі Ранок.LIVE 19 січня. 

Чому військові йдуть в СЗЧ

Капінус розповів, що на стан бійців також впливають переживання за свої родини, які залишаються в тилу під час обстрілів, перебоїв з електрикою та теплопостачанням. Крім того, головною причиною того, що військові йдуть в СЗЧ є відсутність належного відпочинку, тому мотивувати їх потрібно саме цим. 

"Треба давати більше відпочинку хлопцям, щоб вони могли побачитися з родиною або ще щось для того, щоб в них було все добре.[…] У хлопців буває, зривають трохи нерви, і вони втікають. Треба їх повертати", — наголосив "Лютий". 

Нагадаємо, раніше Сирський пояснив, куди потрапляють військові із СЗЧ. За його словами, є кілька варіантів. 

Також відомо, що у Верховній Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ. Народні обранці планують заохотити мотивацію людей до війська.

