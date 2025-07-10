У Литві впав саморобний дрон з Білорусі схожий на Герань-2

Дрон "Гербера". Фото ілюстративне: Gastello Design Bureau

У Литві прикордонники зафіксували 10 липня проліт саморобного безпілотника з території Білорусі. Як повідомила Служба охорони державного кордону, об 11:30 прикордонники Кенської застави у Вільнюському районі помітили в повітрі невстановлений літальний апарат, схожий на саморобний БпЛА. Він впав поблизу закритого пункту пропуску Шумське, приблизно за кілометр від білоруського кордону.

Про це повідомляє Delfi.

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Безпілотник був дешевою імітацією ударного дрона-камікадзе "Шахед"

Перші повідомлення агентства BNS помилково стверджували, що до Литви нібито залетів ударний дрон типу Shahed. Проте офіційне уточнення СОДГ спростувало цю інформацію.

Представник литовської прикордонної служби Гедрюс Мішутіс зазначив, що літальний апарат не мав ознак бойового призначення: жодного вантажу чи бойового заряду до нього прикріплено не було, а отде він не становив жодної загрози. Конструкція дрона була виконана з легких матеріалів — фанери й пінопласту.

Дрон, який виявили в Литві. Фото: Delfi

За словами Мішутіса, випадки використання дронів для контрабанди з території Білорусі останнім часом не фіксувалися. Водночас інформацію про інцидент було передано збройним силам Литви.

Згідно з даними порталу Delfi, безпілотник, який впав, ідентифікують як російський апарат моделі "Гербера" — дешеву й спрощену версію іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який у Росії також відомий як "Герань-2".

Нагадаємо, в ніч проти 10 липня Росія атакувала Україну 397 дронами та 18 ракетами.

Нещодавно в Росії стався інцидент — на дачний масив впав безпілотник.