В Литве упал самодельный дрон из Беларуси похожий на Герань-2

Дрон "Гербера". Фото иллюстративное: Gastello Design Bureau

В Литве пограничники зафиксировали 10 июля пролет самодельного беспилотника с территории Беларуси. Как сообщила Служба охраны государственной границы, в 11:30 пограничники Кенской заставы в Вильнюсском районе заметили в воздухе неустановленный летательный аппарат, похожий на самодельный БПЛА. Он упал вблизи закрытого пункта пропуска Шумское, примерно в километре от белорусской границы.

Об этом сообщает Delfi.

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Беспилотник был дешевой имитацией ударного дрона-камикадзе "Шахед"

Первые сообщения агентства BNS ошибочно утверждали, что в Литву якобы залетел ударный дрон типа Shahed. Однако официальное уточнение СОДГ опровергло эту информацию.

Представитель литовской пограничной службы Гедрюс Мишутис отметил, что летательный аппарат не имел признаков боевого назначения: никакого груза или боевого заряда к нему прикреплено не было, а отдел он не представлял никакой угрозы. Конструкция дрона была выполнена из легких материалов — фанеры и пенопласта.

Дрон, который обнаружили в Литве. Фото: Delfi

По словам Мишутиса, случаи использования дронов для контрабанды с территории Беларуси в последнее время не фиксировались. В то же время информация об инциденте была передана вооруженным силам Литвы.

Согласно данным портала Delfi, упавший беспилотник идентифицируют как российский аппарат модели "Гербера" — дешевую и упрощенную версию иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который в России также известен как "Герань-2".

Напомним, в ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 397 дронами и 18 ракетами.

Недавно в России произошел инцидент — на дачный массив упал беспилотник.