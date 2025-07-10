Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Литве упал сделанный из фанеры беспилотник "Гербера" — фото

В Литве упал сделанный из фанеры беспилотник "Гербера" — фото

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:29
В Литве упал самодельный дрон из Беларуси похожий на Герань-2
Дрон "Гербера". Фото иллюстративное: Gastello Design Bureau

В Литве пограничники зафиксировали 10 июля пролет самодельного беспилотника с территории Беларуси. Как сообщила Служба охраны государственной границы, в 11:30 пограничники Кенской заставы в Вильнюсском районе заметили в воздухе неустановленный летательный аппарат, похожий на самодельный БПЛА. Он упал вблизи закрытого пункта пропуска Шумское, примерно в километре от белорусской границы.

Об этом сообщает Delfi.

Реклама
Читайте также:

Беспилотник был дешевой имитацией ударного дрона-камикадзе "Шахед"

Первые сообщения агентства BNS ошибочно утверждали, что в Литву якобы залетел ударный дрон типа Shahed. Однако официальное уточнение СОДГ опровергло эту информацию.

Представитель литовской пограничной службы Гедрюс Мишутис отметил, что летательный аппарат не имел признаков боевого назначения: никакого груза или боевого заряда к нему прикреплено не было, а отдел он не представлял никакой угрозы. Конструкция дрона была выполнена из легких материалов — фанеры и пенопласта.

дрон впав у литві
Дрон, который обнаружили в Литве. Фото: Delfi

По словам Мишутиса, случаи использования дронов для контрабанды с территории Беларуси в последнее время не фиксировались. В то же время информация об инциденте была передана вооруженным силам Литвы.

Согласно данным портала Delfi, упавший беспилотник идентифицируют как российский аппарат модели "Гербера" — дешевую и упрощенную версию иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который в России также известен как "Герань-2".

Напомним, в ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 397 дронами и 18 ракетами.

Недавно в России произошел инцидент — на дачный массив упал беспилотник.

Беларусь беспилотники дроны война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации