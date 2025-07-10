В Литве упал самодельный дрон из Беларуси похожий на Герань-2

В Литве упал сделанный из фанеры беспилотник "Гербера" — фото
В Литве пограничники зафиксировали 10 июля пролет самодельного беспилотника с территории Беларуси. Как сообщила Служба охраны государственной границы, в 11:30 пограничники Кенской заставы в Вильнюсском районе заметили в воздухе неустановленный летательный аппарат, похожий на самодельный БПЛА. Он упал вблизи закрытого пункта пропуска Шумское, примерно в километре от белорусской границы.
Об этом сообщает Delfi.
Беспилотник был дешевой имитацией ударного дрона-камикадзе "Шахед"
Первые сообщения агентства BNS ошибочно утверждали, что в Литву якобы залетел ударный дрон типа Shahed. Однако официальное уточнение СОДГ опровергло эту информацию.
Представитель литовской пограничной службы Гедрюс Мишутис отметил, что летательный аппарат не имел признаков боевого назначения: никакого груза или боевого заряда к нему прикреплено не было, а отдел он не представлял никакой угрозы. Конструкция дрона была выполнена из легких материалов — фанеры и пенопласта.
По словам Мишутиса, случаи использования дронов для контрабанды с территории Беларуси в последнее время не фиксировались. В то же время информация об инциденте была передана вооруженным силам Литвы.
Согласно данным портала Delfi, упавший беспилотник идентифицируют как российский аппарат модели "Гербера" — дешевую и упрощенную версию иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который в России также известен как "Герань-2".
Напомним, в ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 397 дронами и 18 ракетами.
Недавно в России произошел инцидент — на дачный массив упал беспилотник.
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