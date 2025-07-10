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Головна Армія Росія випустила на Київ 397 дронів і 18 ракет — що вдалося збити

Росія випустила на Київ 397 дронів і 18 ракет — що вдалося збити

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Дата публікації: 10 липня 2025 11:37
Українська ППО знищила 178 цілей під час масованої атаки 10 липня
Бійці мобільної вогневої групи. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 10 липня Росія вкотре масовано атакувала територію України дронами та ракетами у загальній кількості 415 одиниць. Основною ціллю на ураження став Київ. 

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ

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Противник атакував за допомогою 397 ударних безпілотників, зокрема дронів-камікадзе типу "Shahed", а також імітаторів різних типів, які запускались із територій Брянської, Курської, Орловської областей, Приморсько-Ахтарська та Міллєрового.

Окрім того, з Брянської області було випущено вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 — із повітряного простору над Саратовською областю, та чотири зенітні керовані ракети С-300 — з території Курської області.

Для відбиття атаки залучили сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотного перехоплення.

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Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 10:00 ранку Сили оборони України знищили 178 повітряних цілей. Серед них — 164 дрони типу "Shahed", вісім балістичних ракет "Іскандер-М" та шість крилатих ракет Х-101. Ще 204 цілі були або втрачено локаційно, або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про випадки влучання ворожих засобів у вісьмох населених пунктах, зокрема у 33 випадках це були ударні безпілотники. Окремо повідомляється про 23 локації, де впали уламки збитих цілей. 

Нагадаємо, у Києві тривають ліквідаційні роботи наслідків російської атаки, залучено сотні рятувальників та спецтехніка.

Моніторингові канали оприлюднили приблизну карту руху ударних дронів та ракет, які запустила Росія в ніч проти 10 липня. 

Київ обстріли ППО ракети дрони Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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