Украинская ПВО уничтожила 178 целей во время массированной атаки 10 июля

Бойцы мобильной огневой группы. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 10 июля Россия в очередной раз массированно атаковала территорию Украины дронами и ракетами в общем количестве 415 единиц. Основной целью на поражение стал Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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Противник атаковал с помощью 397 ударных беспилотников, в частности дронов-камикадзе типа Shahed, а также имитаторов различных типов, которые запускались с территорий Брянской, Курской, Орловской областей, Приморско-Ахтарска и Миллерово.

Кроме того, из Брянской области было выпущено восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 — из воздушного пространства над Саратовской областью, и четыре зенитные управляемые ракеты С-300 — с территории Курской области.

Для отражения атаки привлекли силы авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотного перехвата.

Статистика. Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 10:00 утра Силы обороны Украины уничтожили 178 воздушных целей. Среди них - 164 дрона типа Shahed, восемь баллистических ракет "Искандер-М" и шесть крылатых ракет Х-101. Еще 204 цели были или потеряны локально, или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о случаях попадания вражеских средств в восьми населенных пунктах, в частности, в 33 случаях это были ударные беспилотники. Отдельно сообщается о 23 локации, где упали обломки сбитых целей.

Напомним, в Киеве продолжаются ликвидационные работы последствий российской атаки, привлечены сотни спасателей и спецтехника.

Мониторинговые каналы обнародовали примерную карту движения ударных дронов и ракет, которые запустила Россия в ночь на 10 июля.