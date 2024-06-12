В Україні з'явиться нове військове звання — що відомо

Українські військові. Фото: ОП

В українських Збройних Силах з'явиться нове звання — рекрут. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт 16 квітня 2024 року.

Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Законопроєкт, що стосується удосконалення мобілізаційних заходів, передбачає заміну традиційної строкової служби на базову військову підготовку та службу. Таку підготовку можна буде отримати в університетах, спеціалізованих військових навчальних підрозділах та навчальних центрах ЗСУ.

Звання рекрут отримають особи, що проходять базову військову підготовку або службу, а також ті, хто призваний на службу під час мобілізації. Цей статус діятиме протягом періоду навчання у військових центрах.

Базова військова підготовка має на меті надати необхідні базові навички та спеціальності для оборони країни. У мирний час вона триватиме 5 місяців, з яких 3 місяці будуть присвячені загальновійськовій підготовці, а решта 2 місяці – фаховій. Під час воєнного стану, термін підготовки скорочується до одного місяця, а загальна тривалість базової військової підготовки становитиме 3 місяці. Впровадження цих змін заплановано на 1 вересня 2025 року.

Раніше ми писали, що українські мобілізовані громадяни, які проходять початкове навчання, отримують мінімальну заробітну плату.

Нагадаємо, народний депутат України Валентин Наливайченко розповів, що навчання мобілізованих скоротили. Тепер воно триває не 2 місяці, а 1,5.