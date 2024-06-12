В Украине появится новое воинское звание — что известно

Украинские военные. Фото: ОП

В украинских Вооруженных Силах появится новое звание – рекрут. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект 16 апреля 2024 года.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

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Введение нового военного звания

Законопроект, касающийся усовершенствования мобилизационных мер, предусматривает замену традиционной срочной службы на базовую военную подготовку и службу. Такую подготовку можно получить в университетах, специализированных военных учебных подразделениях и учебных центрах ВСУ.

Звание рекрута получат лица, проходящие базовую военную подготовку или службу, а также призванные на службу во время мобилизации. Этот статус будет действовать в течение периода обучения в военных центрах.

Целью базовой военной подготовки является предоставление необходимых базовых навыков и специальностей для обороны страны. В мирное время она продлится 5 месяцев, из которых 3 месяца будут посвящены общевойсковой подготовке, а остальные 2 месяца – профессиональной. Во время военного положения срок подготовки сокращается до одного месяца, а общая продолжительность базовой военной подготовки составит 3 месяца. Внедрение этих изменений намечено на 1 сентября 2025 года.

Ранее мы писали, что украинские мобилизованные граждане, проходящие начальное обучение, получают минимальную заработную плату.

Напомним, народный депутат Украины Валентин Наливайченко рассказал, что обучение мобилизованных сократили. Теперь оно длится не 2 месяца, а 1,5.