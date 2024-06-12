Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В рядах ВСУ появится новое воинское звание — что известно arrow

В рядах ВСУ появится новое воинское звание — что известно

12 июня 2024 17:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Украине появится новое воинское звание — что известно
Украинские военные. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В украинских Вооруженных Силах появится новое звание – рекрут. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект 16 апреля 2024 года.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Введение нового военного звания

Законопроект, касающийся усовершенствования мобилизационных мер, предусматривает замену традиционной срочной службы на базовую военную подготовку и службу. Такую подготовку можно получить в университетах, специализированных военных учебных подразделениях и учебных центрах ВСУ.

Звание рекрута получат лица, проходящие базовую военную подготовку или службу, а также призванные на службу во время мобилизации. Этот статус будет действовать в течение периода обучения в военных центрах.

Целью базовой военной подготовки является предоставление необходимых базовых навыков и специальностей для обороны страны. В мирное время она продлится 5 месяцев, из которых 3 месяца будут посвящены общевойсковой подготовке, а остальные 2 месяца – профессиональной. Во время военного положения срок подготовки сокращается до одного месяца, а общая продолжительность базовой военной подготовки составит 3 месяца. Внедрение этих изменений намечено на 1 сентября 2025 года.

Ранее мы писали, что украинские мобилизованные граждане, проходящие начальное обучение, получают минимальную заработную плату.

Напомним, народный депутат Украины Валентин Наливайченко рассказал, что обучение мобилизованных сократили. Теперь оно длится не 2 месяца, а 1,5.

Владимир Зеленский
мобилизация
военные учения
Украина
законопроект
новобранцы
ВСУ
закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор