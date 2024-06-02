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Бойова підготовка перед відправкою на фронт — Генштаб ЗСУ показав відео з Британії

2 червня 2024 05:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Навчання українських військових у Великій Британії — кадри спецпідготовки
Українські військові долають смугу перешкод. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військові новобранці з Україні проходять вишкіл у Великій Британії в рамках багатонаціональних навчань Interflex. Зокрема, захисники вчаться долати психологічну смугу перешкод.  

Про це у суботу, 1 червня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Військові пишуть, що психологічна смуга перешкод — обов'язкова складова навчання новобранців.

"Психологічна стійкість військовослужбовців є ключовою в умовах бою, де вимагається не лише професійна підготовка, а й психічна готовність до виконання бойових завдань. Тож психологічна смуга перешкод проводиться на початковому етапі навчання та включає перешкоди різної складності подолання", — зазначається у повідомленні.

Така підготовка неохідна для зміцнення фізичної витривалості, психологічної стійкості. Також військові вчаться орієнтуватися на місцевості та взаємодіяти з іншими військовослужбовцями. За правильністю виконання завдань слідкують інструктори Великої Британії. 

Після навчання особовий склад буде виконувати завдання у справжніх боях на сході України.

Також ми писали про інші види підготовки, яку проходять українські захисники у Великій Британії. 

Нагадаємо, українські пілоти продовжують навчання, аби у майбутньому сісти на борт обіцяних партнерами винищувачів F-16. Для цього Чехія надала воїнам спеціальний авіатренажер. 

новобранці
мобілізація
військова підготовка
Велика Британія
військові навчання
ЗСУ

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