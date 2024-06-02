Бойова підготовка перед відправкою на фронт — Генштаб ЗСУ показав відео з Британії
Військові новобранці з Україні проходять вишкіл у Великій Британії в рамках багатонаціональних навчань Interflex. Зокрема, захисники вчаться долати психологічну смугу перешкод.
Про це у суботу, 1 червня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Після тренування військових відправлять на передову
Військові пишуть, що психологічна смуга перешкод — обов'язкова складова навчання новобранців.
"Психологічна стійкість військовослужбовців є ключовою в умовах бою, де вимагається не лише професійна підготовка, а й психічна готовність до виконання бойових завдань. Тож психологічна смуга перешкод проводиться на початковому етапі навчання та включає перешкоди різної складності подолання", — зазначається у повідомленні.
Така підготовка неохідна для зміцнення фізичної витривалості, психологічної стійкості. Також військові вчаться орієнтуватися на місцевості та взаємодіяти з іншими військовослужбовцями. За правильністю виконання завдань слідкують інструктори Великої Британії.
Після навчання особовий склад буде виконувати завдання у справжніх боях на сході України.
Також ми писали про інші види підготовки, яку проходять українські захисники у Великій Британії.
Нагадаємо, українські пілоти продовжують навчання, аби у майбутньому сісти на борт обіцяних партнерами винищувачів F-16. Для цього Чехія надала воїнам спеціальний авіатренажер.
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