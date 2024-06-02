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Боевая подготовка перед отправкой на фронт — Генштаб ВСУ показал видео из Британии

2 июня 2024 05:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Обучение украинских военных в Великобритании — кадры спецподготовки
Украинские военные преодолевают полосу препятствий. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Новобранцы из Украины проходят обучение в Великобритании в рамках многонациональных учений Interflex. В частности, защитники учатся преодолевать психологическую полосу препятствий.

Об этом в субботу, 1 июня, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Военные пишут, что психологическая полоса препятствий — обязательная составляющая обучения новобранцев.

"Психологическая стойкость военнослужащих является ключевой в условиях боя, где требуется не только профессиональная подготовка, но и психическая готовность к выполнению боевых задач. Поэтому психологическая полоса препятствий проводится на начальном этапе обучения и включает препятствия разной сложности преодоления", — отмечается в сообщении.

Такая подготовка необходима для укрепления физической выносливости, психологической стойкости. Также военные учатся ориентироваться на местности и взаимодействовать с другими военнослужащими. За правильностью выполнения задач следят инструкторы Великобритании.

После учебы личный состав будет выполнять задания в настоящих боях на востоке Украины.

Также мы писали о других видах подготовки, которую проходят украинские защитники в Великобритании.

Напомним, украинские пилоты продолжают обучение, чтобы в будущем сесть на борт обещанных партнерами истребителей F-16. Для этого Чехия предоставила воинам специальный авиатренажер.

новобранцы
мобилизация
военная подготовка
Великобритания
военные учения
ВСУ

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