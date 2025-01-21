Волонтери з Латвії переробляють подаровані та вилучені джипи на потреби парамедиків ЗСУ

Перероблення вилучених у п'яних водіїв Латвії джипів на потреби парамедиків ЗСУ. Фото: Скриншот

Завдяки рішенню уряду Латвії, який дозволив вилучати авто у п'яних водіїв на потреби ЗСУ, місцевим волонтерам стало простіше допомогати українським військовим парамедикам. У межах проєкту Twitterkonvoja волонтери переобладнують конфісковані та подаровані авто для евакуації поранених.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у Ризі.

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Реконструкція кожної машини займе приблизно 2-3 тижні. З машин прибирають все зайве та обладнують їх захистом — броньованими металічними та кевларовими пластинами. Також підсилюють ходову частину і готують до жорстких умов використання.

"Для нас дуже важливі пожертви, адже хоча ми витрачаємо особистий час та сили, проте маємо закуповувати матеріали для оснащення джипів — кевлар, бронепластини, герметики, інші матеріали для фарбування та оснащення. Реконструкція кожної машини обходиться приблизно у 2-2,5 тисячі євро", — каже один з волонтерів.

Волонтери Латвії в рамках цього проєкту вже передали ЗСУ 26 автомобілів. На черзі зараз ще три, які оснащуються.

Проєкт розпочався незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, демонструючи стійку солідарність Латвії з Україною.

Раніше ми повідомляли, що у Латвії заявили про закінчення навчання бійців ЗСУ, які були направлені в цю дружню країну для підготовки за стандартами НАТО. Спікерка парламенту зазначила, що Латвія завжди буде підтримувати Україну.

Нагадаємо,14 січня до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріла віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк на вокзалі Києва.