Волонтеры из Латвии перерабатывают подаренные и изъятые джипы на нужды парамедиков ВСУ

Переоснащение изъятых у пьяных водителей Латвии джипов на нужды парамедиков ВСУ. Фото: Скриншот

Благодаря решению правительства Латвии, которое разрешило изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ, местным волонтерам стало проще помогать украинским военным парамедикам. В рамках проекта Twitterkonvoja волонтеры переоборудуют конфискованные и подаренные авто для эвакуации раненых.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE в Риге.

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Реконструкция каждой машины займет примерно 2-3 недели. Из машин убирают все лишнее и оборудуют их защитой — бронированными металлическими и кевларовыми пластинами. Также усиливают ходовую часть и готовят к жестким условиям использования.

"Для нас очень важны пожертвования, ведь хотя мы тратим личное время и силы, однако должны закупать материалы для оснащения джипов — кевлар, бронепластины, герметики, другие материалы для покраски и оснащения. Реконструкция каждой машины обходится примерно в 2-2,5 тысячи евро", — говорит один из волонтеров.

Волонтеры Латвии в рамках этого проекта уже передали ВСУ 26 автомобилей. На очереди сейчас еще три, которые оснащаются.

Проект начался вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, демонстрируя стойкую солидарность Латвии с Украиной.

Ранее мы сообщали, что в Латвии заявили об окончании обучения бойцов ВСУ, которые были направлены в эту дружественную страну для подготовки по стандартам НАТО. Спикер парламента отметила, что Латвия всегда будет поддерживать Украину.

А 14 января в Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на вокзале Киева.