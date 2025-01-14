Близько чотирьох тисяч бійців ЗСУ допомогла підготувати Латвія

Спікер парламенту Латвії Дайга Мієріня. Фото: Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

У Латвії заявили, що вже закінчили навчання бійців ЗСУ, які були направлені в цю дружню країну для підготовки за стандартами НАТО. Спікерка парламенту зазначила, що Латвія завжди буде підтримувати Україну.

Про це на зустрічі з Володимиром Зеленським заявила спікерка Латвійського парламенту Дайга Мієріня, повідомляють Новини.LIVE.

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Вона повідомила, що у Латвії відбулися навчання близько 4 тисяч українських військових. Дайга Мієріня наголосила, що, попри невеликі розміри її країни, Латвія завжди буде стояти на засадах підтримки України в дипломатичних питаннях.

"Також ми активно підштовхуємо інших членів ЄС, щоб вони також віддали 0,25% ВВП на потреби України та її боротьбу з російським агресором", — зазначила Дайга Мієріня.

Нагадаємо, у вівторок, 14 січня, до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріла віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк на вокзалі Києва.

А 13 січня Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном, обговоривши питання гарантій безпеки для України.