Близько чотирьох тисяч бійців ЗСУ допомогла підготувати Латвія

У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано
У Латвії заявили, що вже закінчили навчання бійців ЗСУ, які були направлені в цю дружню країну для підготовки за стандартами НАТО. Спікерка парламенту зазначила, що Латвія завжди буде підтримувати Україну.
Про це на зустрічі з Володимиром Зеленським заявила спікерка Латвійського парламенту Дайга Мієріня, повідомляють Новини.LIVE.
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Вона повідомила, що у Латвії відбулися навчання близько 4 тисяч українських військових. Дайга Мієріня наголосила, що, попри невеликі розміри її країни, Латвія завжди буде стояти на засадах підтримки України в дипломатичних питаннях.
"Також ми активно підштовхуємо інших членів ЄС, щоб вони також віддали 0,25% ВВП на потреби України та її боротьбу з російським агресором", — зазначила Дайга Мієріня.
Нагадаємо, у вівторок, 14 січня, до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріла віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк на вокзалі Києва.
А 13 січня Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном, обговоривши питання гарантій безпеки для України.
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