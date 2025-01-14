Около четырех тысяч бойцов ВСУ помогла подготовить Латвия

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня. Фото: Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля

В Латвии заявили, что уже закончили обучение бойцов ВСУ, которые были направлены в эту дружественную страну для подготовки по стандартам НАТО. Спикер парламента отметила, что Латвия всегда будет поддерживать Украину.

Об этом на встрече с Владимиром Зеленским заявила спикер Латвийского парламента Дайга Миериня, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько бойцов помогла подготовить Латвия

Она сообщила, что в Латвии прошли обучение около четырех тысяч украинских военных. Дайга Миериня подчеркнула, что, несмотря на небольшие размеры ее страны, Латвия всегда будет стоять на принципах поддержки Украины в дипломатических вопросах.

"Также мы активно подталкиваем других членов ЕС, чтобы они также отдали 0,25% ВВП на нужды Украины и ее борьбу с российским агрессором", — отметила Дайга Миериня.

Напомним, во вторник, 14 января, в Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на вокзале Киева.

А 13 января Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном, обсудив вопросы гарантии безопасности для Украины.