Вибух у Кропивницькому ввечері 19 березня — що відомо

У Кропивницькому пролунав вибух — яка загроза
Вибух у Кропивницькому пролунав ввечері, 19 березня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Кропивницькому
Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 22:00.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ворожу атаку безпілотниками типу Shahed. Відомо, що нові групи дронів зайшли із півдня, сходу та півночі.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері вибухи пролунали в Київській області. Відомо, що там відпрацювали сили ППО.
Також 19 березня окупанти двічі атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області.
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