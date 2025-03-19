Вибух у Кропивницькому ввечері 19 березня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибух у Кропивницькому пролунав ввечері, 19 березня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Кропивницькому

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 22:00.

Допис про вибух у Кропивницькому. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ворожу атаку безпілотниками типу Shahed. Відомо, що нові групи дронів зайшли із півдня, сходу та півночі.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері вибухи пролунали в Київській області. Відомо, що там відпрацювали сили ППО.

Також 19 березня окупанти двічі атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області.