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У Кропивницькому пролунав вибух — яка загроза

19 березня 2025 22:03
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух у Кропивницькому ввечері 19 березня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибух у Кропивницькому пролунав ввечері, 19 березня. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Кропивницькому

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 22:00.

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Допис про вибух у Кропивницькому. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ворожу атаку безпілотниками типу Shahed. Відомо, що нові групи дронів зайшли із півдня, сходу та півночі.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 19 березня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері вибухи пролунали в Київській області. Відомо, що там відпрацювали сили ППО.

Також 19 березня окупанти двічі атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області.

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