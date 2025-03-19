Обстріл Дніпропетровщини 19 березня — ворог поранив чотирьох залізничників

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти вдруге за день атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранено чотирьох залізничників.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 19 березня.

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"Поранено чотирьох залізничників, з них двоє — у тяжкому стані. Їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, окупанти використали балістичну ракету. В Укрзалізниці зазначили, що залізничники зробили все можливе, щоб ворожі удари не вплинули на курсування пасажирських поїздів.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 березня загарбники вдарили по Херсону артилерією. Внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.

Також протягом минулої доби окупанти атакували Харківщину. Ворог вбив одну людину та поранив чотирьох.