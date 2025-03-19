Обстріл Дніпропетровщини 19 березня — ворог поранив чотирьох залізничників

РФ атакувала залізницю на Дніпропетровщині — є поранені
Російські окупанти вдруге за день атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранено чотирьох залізничників.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 19 березня.
Атака на залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини
"Поранено чотирьох залізничників, з них двоє — у тяжкому стані. Їм надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, окупанти використали балістичну ракету. В Укрзалізниці зазначили, що залізничники зробили все можливе, щоб ворожі удари не вплинули на курсування пасажирських поїздів.
Нагадаємо, 19 березня загарбники вдарили по Херсону артилерією. Внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.
Також протягом минулої доби окупанти атакували Харківщину. Ворог вбив одну людину та поранив чотирьох.
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