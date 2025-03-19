Обстрел Днепропетровщины 19 марта — враг ранил четырех железнодорожников

РФ атаковала железную дорогу на Днепропетровщине — есть раненые
Российские оккупанты второй раз за день атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате обстрелов ранены четверо железнодорожников.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 19 марта.
Атака на железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины
"Ранены четверо железнодорожников, из них двое — в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, оккупанты использовали баллистическую ракету. В Укрзализныце отметили, что железнодорожники сделали все возможное, чтобы вражеские удары не повлияли на курсирование пассажирских поездов.
Напомним, 19 марта захватчики ударили по Херсону артиллерией. В результате российского обстрела погиб человек.
Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьковскую область. Враг убил одного человека и ранил четырех.
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