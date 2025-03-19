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В Кропивницком прогремел взрыв — какая угроза

19 марта 2025 22:03
Аркадий Пастула - Редактор
Взрыв в Кропивницком вечером 19 марта — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Взрыв в Кропивницком прогремел вечером, 19 марта. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Информация о взрыве в городе появилась около 22:00.

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Пост о взрыве в Кропивницком. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеской атаке беспилотниками типа Shahed. Известно, что новые группы дронов зашли с юга, востока и севера.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 19 березня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером взрывы прогремели в Киевской области. Известно, что там отработали силы ПВО.

Также 19 марта оккупанты дважды атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.

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