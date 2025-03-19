Взрыв в Кропивницком вечером 19 марта — что известно

В Кропивницком прогремел взрыв — какая угроза
Взрыв в Кропивницком прогремел вечером, 19 марта. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Кропивницком
Информация о взрыве в городе появилась около 22:00.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеской атаке беспилотниками типа Shahed. Известно, что новые группы дронов зашли с юга, востока и севера.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, вечером взрывы прогремели в Киевской области. Известно, что там отработали силы ПВО.
Также 19 марта оккупанты дважды атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.
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