Вибухи у Кропивницькому вранці 6 лютого 2026 року — подробиці атаки

Термінова новина

Вибухи прогриміли у Кропивницькому зараз, уранці в четвер, 6 лютого. У Кіровоградській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про вибухи у Кропивницькому вранці 6 лютого

О 04:18 військові повідомили про рух групи БпЛА в напрямку Кропивницького.

Новина доповнюється