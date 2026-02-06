Вибухи у Кропивницькому вранці 6 лютого 2026 року — подробиці атаки

У Кропивницькому пролунали вибухи — що відомо про обстріл
Дата публікації: 6 лютого 2026 05:01
Вибухи прогриміли у Кропивницькому зараз, уранці в четвер, 6 лютого. У Кіровоградській області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА, передає Новини.LIVE.
Що відомо про вибухи у Кропивницькому вранці 6 лютого
О 04:18 військові повідомили про рух групи БпЛА в напрямку Кропивницького.
Новина доповнюється
