Головна Армія У Кропивницькому пролунали вибухи — що відомо про обстріл

У Кропивницькому пролунали вибухи — що відомо про обстріл

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 05:01
Вибухи у Кропивницькому вранці 6 лютого 2026 року — подробиці атаки
Термінова новина

Вибухи прогриміли у Кропивницькому зараз, уранці в четвер, 6 лютого. У Кіровоградській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про вибухи у Кропивницькому вранці 6 лютого 

О 04:18 військові повідомили про рух групи БпЛА в напрямку Кропивницького.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
