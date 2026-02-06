Обстріл Запоріжжя вночі 6 лютого 2026 року — які наслідки

Нічний удар по Запоріжжю — постраждав підліток
Дата публікації: 6 лютого 2026 02:30
Будинок, який зазнав пошкоджень під час нічного обстрілу Запоріжжя 6 лютого 2026 року. Фото: Запорізька ОВА
Уночі в п'ятницю, 6 лютого, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Постраждав неповнолітній хлопець.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 6 лютого
Є пошкодження будинків приватного сектору. Травмувався 14-річний хлопець. Потерпілому надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, пізно ввечері 5 лютого росіяни завдали удару по Запорізькій області. Зазнали пошкоджень приватні будинки. Без світла залишилися 12 тисяч абонентів.
Також ми повідомляли, що вночі 6 лютого пролунали вибухи в Харкові. Під обстрілом опинилося найближче передмістя.
