РФ увечері 5 лютого обстріляла Запорізьку область — які наслідки

Запорізька область під атакою — немає світла у 12 тисяч абонентів
Пізно ввечері в четвер, 5 лютого, росіяни атакували Запорізьку область. Зазнали пошкоджень приватні будинки. Без світла залишилися 12 тисяч абонентів.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки вечірнього обстрілу Запорізької області 5 лютого
Бригади енергетиків розпочнуть роботи з відновлення живлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Раніше, о 22:37, Іван Федоров повідомив, що Запорізька область опинилася під загрозою ударних безпілотників. О 22:48 він зазначив, що працює ППО, і закликав громадян до відбою залишатися в безпечних місцях.
Нагадаємо, 5 лютого росіяни намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури Львова. Ворожий безпілотник знешкодили на території Львівської громади.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 5 лютого РФ завдала дронового удару по Сумах. Один із БпЛА влучив у подвір'я багатоповерхівки. Зазнали пошкоджень автівки. У будинку вибило вікна.
Читайте Новини.LIVE!