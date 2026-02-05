Відео
Запорізька область під атакою — немає світла у 12 тисяч абонентів

Запорізька область під атакою — немає світла у 12 тисяч абонентів

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 23:50
РФ увечері 5 лютого обстріляла Запорізьку область — які наслідки
Будинок у Запорізькій області після обстрілу ввечері 5 лютого 2026 року. Фото: кадр із відео

Пізно ввечері в четвер, 5 лютого, росіяни атакували Запорізьку область. Зазнали пошкоджень приватні будинки. Без світла залишилися 12 тисяч абонентів. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Атака на Запорізьку область увечері 5 лютого 2026 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Наслідки вечірнього обстрілу Запорізької області 5 лютого

Бригади енергетиків розпочнуть роботи з відновлення живлення, щойно це дозволить безпекова ситуація. 

Раніше, о 22:37, Іван Федоров повідомив, що Запорізька область опинилася під загрозою ударних безпілотників. О 22:48 він зазначив, що працює ППО, і закликав громадян до відбою залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо, 5 лютого росіяни намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури Львова. Ворожий безпілотник знешкодили на території Львівської громади.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 5 лютого РФ завдала дронового удару по Сумах. Один із БпЛА влучив у подвір'я багатоповерхівки. Зазнали пошкоджень автівки. У будинку вибило вікна.

безпілотники Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні БпЛА
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
