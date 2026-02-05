РФ увечері 5 лютого обстріляла Запорізьку область — які наслідки

Будинок у Запорізькій області після обстрілу ввечері 5 лютого 2026 року. Фото: кадр із відео

Пізно ввечері в четвер, 5 лютого, росіяни атакували Запорізьку область. Зазнали пошкоджень приватні будинки. Без світла залишилися 12 тисяч абонентів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлень Івана Федорова

Наслідки вечірнього обстрілу Запорізької області 5 лютого

Бригади енергетиків розпочнуть роботи з відновлення живлення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Раніше, о 22:37, Іван Федоров повідомив, що Запорізька область опинилася під загрозою ударних безпілотників. О 22:48 він зазначив, що працює ППО, і закликав громадян до відбою залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо, 5 лютого росіяни намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури Львова. Ворожий безпілотник знешкодили на території Львівської громади.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 5 лютого РФ завдала дронового удару по Сумах. Один із БпЛА влучив у подвір'я багатоповерхівки. Зазнали пошкоджень автівки. У будинку вибило вікна.