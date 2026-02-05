Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Запорожская область под атакой — нет света у 12 тысяч абонентов

Запорожская область под атакой — нет света у 12 тысяч абонентов

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 23:50
РФ вечером 5 февраля обстреляла Запорожскую область — какие последствия
Дом в Запорожской области после обстрела вечером 5 февраля 2026 года. Фото: кадр из видео

Поздно вечером в четверг, 5 февраля, россияне атаковали Запорожскую область. Получили повреждения частные дома. Без света остались 12 тысяч абонентов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Атака на Запорожскую область вечером 5 февраля 2026 года
Скриншот сообщений Ивана Федорова

Последствия вечернего обстрела Запорожской области 5 февраля

Бригады энергетиков начнут работы по восстановлению питания, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ранее, в 22:37, Иван Федоров сообщил, что Запорожская область оказалась под угрозой ударных беспилотников. В 22:48 он отметил, что работает ПВО, и призвал граждан до отбоя оставаться в безопасных местах.

Напомним, 5 февраля россияне пытались атаковать объект критической инфраструктуры Львова. Вражеский беспилотник обезвредили на территории Львовской громады.

Также мы сообщали, что в ночь на 5 февраля РФ нанесла дроновый удар по Сумам. Один из БпЛА попал во двор многоэтажки. Получили повреждения машины. В доме выбило окна.

беспилотники Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине БпЛА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации