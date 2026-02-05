РФ вечером 5 февраля обстреляла Запорожскую область — какие последствия

Дом в Запорожской области после обстрела вечером 5 февраля 2026 года. Фото: кадр из видео

Поздно вечером в четверг, 5 февраля, россияне атаковали Запорожскую область. Получили повреждения частные дома. Без света остались 12 тысяч абонентов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Ивана Федорова

Последствия вечернего обстрела Запорожской области 5 февраля

Бригады энергетиков начнут работы по восстановлению питания, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ранее, в 22:37, Иван Федоров сообщил, что Запорожская область оказалась под угрозой ударных беспилотников. В 22:48 он отметил, что работает ПВО, и призвал граждан до отбоя оставаться в безопасных местах.

Напомним, 5 февраля россияне пытались атаковать объект критической инфраструктуры Львова. Вражеский беспилотник обезвредили на территории Львовской громады.

Также мы сообщали, что в ночь на 5 февраля РФ нанесла дроновый удар по Сумам. Один из БпЛА попал во двор многоэтажки. Получили повреждения машины. В доме выбило окна.