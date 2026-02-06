Обстрел Запорожья ночью 6 февраля 2026 года — какие последствия

Ночной удар по Запорожью — пострадал подросток
Дата публикации 6 февраля 2026 02:30
Срочная новость
Ночью в пятницу, 6 февраля, россияне атаковали Запорожье беспилотниками. Пострадал несовершеннолетний парень.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Запорожья ночью 6 февраля
Есть повреждения домов частного сектора. Травмировался 14-летний парень. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.
